Уходом за девочкой в основном занималась мама, что по ее словам, нередко вызывало у нее раздражение, когда дочь капризничала

Уходом за девочкой в основном занималась мама, что по ее словам, нередко вызывало у нее раздражение, когда дочь капризничалаЖительницу Кольчугино обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.Летом 2018 года у сожителей родилась дочь. Проживая в арендованной квартире, родители обустроили для малышки приемлемые условия.Уходом за девочкой в основном занималась мама, что по ее словам, нередко вызывало у нее раздражение, когда дочь капризничала.26 декабря 2018 года женщина была дома одна с ребенком, девочка начала плакать, в состоянии неприязни мама ударила новорожденную в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью.На протяжении нескольких дней ребенок находился в беспокойном состоянии, часто плакал. Однако женщина, видя множественные синяки на лбу, спине и груди девочки, не принимая мер к обращению за медпомощью, продолжила агрессивное поведение, избивала дочку.Утром 29 декабря вновь неадекватно реагируя на капризы девочки, женщина кулаком ударила в живот малышки, повлекший причинение ребенку тяжкого вреда здоровью.Только к вечеру, увидев, что ребенок уже закатывает глаза, она испугалась и бросилась за помощью к соседке. Прибывшие врачи «скорой помощи» констатировали смерть 6-месячной малышки.Уголовное дело передано прокурору.