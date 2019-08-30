Пенсионера и его 9-летнего внука ищут в лесу в Кузбассе. 70-летний мужчина с ребенком отправились за грибами в среду, 28 августа. С тех пор о них ничего не известно.

Пенсионера и его 9-летнего внука ищут в лесу в Кузбассе. 70-летний мужчина с ребенком отправились за грибами в среду, 28 августа. С тех пор о них ничего не известно.По мнению специалистов, пропавшие могли заблудиться. В том районе отсутствует мобильная связь, сообщает телеканал "Россия 24".На поиски грибников вышли более 200 полицейских, кинологи, сотрудники МЧС и волонтеры отряда "Лиза Алерт". Пока удалось обнаружить только автомобиль, на котором приехал мужчина. Поиски пропавших продолжаются. Сегодня подключат два квадрокоптера.