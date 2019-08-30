Дедушка и внук, которые заблудились в лесу в Кузбассе, найдены. Они ушли за грибами 28 августа и вскоре перестали выходить на связь. Мать мальчика обратилась в полицию.

Дедушка и внук, которые заблудились в лесу в Кузбассе, найдены."Найдены, живы!" — сообщается в официальной группе поискового отряда "Лиза Алерт".70-летний мужчина и его девятилетний внук уехали из кузбасского поселка Ортон в тайгу за грибами 28 августа, а в четверг они перестали выходить на связь. Мать мальчика обратилась в полицию. Сначала был найден автомобиль, на котором грибники приехали в лес.Как сообщает ТАСС, в поисковой операции с применением двух квадрокоптеров принимали участие более 200 полицейских, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", кинологи с собаками, натренированными на поиск людей.На прошлой неделе поисковики отряда "Лиза Алерт" нашли пятилетнюю Зарину, которая провела в лесу трое суток. А еще раньше в Омской области был спасен трехлетний мальчик.