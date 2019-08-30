С наступающим Днем знаний детей поздравили полицейские-кавалеристы и сотрудники кинологических подразделений столичного гарнизона полиции.

С наступающим Днем знаний детей поздравили полицейские-кавалеристы и сотрудники кинологических подразделений столичного гарнизона полиции.Встретив детей, поилцейские провели для них ознакомительную экскурсию: показали ветеринарную часть, где лечат лошадей, конюшни, где они содержатся, а также музей истории подразделения, где заботливо собрано форменное обмундирование прежних лет и советская амуниция.Дети увидели не только будни конной полиции, но и показательные выступления полицейских-кавалеристов, которые прошли в манеже 1 ОПП ГУ МВД России по г. Москве. Для детей была подготовлена яркая программа, в ходе которой сотрудники продемонстрировали элементы джигитовки и фигурной езды.К поздравлению присоединились кинологи со своими служебными собаками, которые показали основы професиональной дрессировки.После выступления сотрудников полиции дети смогли ближе познакомиться со служебными животными: в сопровождении полицейских-кавалеристов воспитанники Филимонковского детского дома прокатились верхом на лошадях, специалисты кинологи привели своих питомцев, чтобы дети смогли не только сфотографироваться с собаками, но и поиграть с ними.«Основная задача полицейского – помогать людям. А помощь бывает разной. Сегодня сотрудники нашего ведомства организовали праздник для юных воспитанников Филимонковского детского дома. Мне кажется, что сделать отдельно каждого ребенка счастливым – это по-настоящему важно», - отметил Секретарь общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев, который организовал праздник для детей.В завершение мероприятия для детей был организован сладкий стол. В свою очередь дети поблагодарили сотрудников полиции, добавив, что когда они вырастут - тоже хотят стать полицейскими.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москвы