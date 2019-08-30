Полицейские установили причастность мужчины к 7-ми кражам

Полицейские установили причастность мужчины к 7-ми кражамВ отдел полиции поступило сообщение о пропаже имущества из дома жителя Москвы, расположенного в Петушинском районе. У него похитили сварочный аппарат, дрель, гравер и другой хозяйственный инвентарь, все это хранилось в гараже.Правоохранители выяснили, что злоумышленник взломал замок и незаконно проник в помещение.Мужчину, 32-летнего жителя Петушинского района, ранее судимого за аналогичное преступление, задержали сотрудники уголовного розыска.Полицейские установили причастность мужчины к 7-ми кражам. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.