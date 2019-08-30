Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, превысила 100 тысяч рублей.

В ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение о хищении имущества из дома жителя Москвы, расположенного в Петушинском районе. Предметом преступного посягательства стали сварочный аппарат, дрель, гравер и прочий хозяйственный инвентарь, хранившиеся в гараже.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник незаконно проник в помещение, взломав замок.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, опросили возможных свидетелей хищения, изъяли следы пальцев рук на месте происшествия. В результате личность подозреваемого была установлена.Фигурант, 32-летний житель Петушинского района, ранее судимый за аналогичное преступление, был задержан сотрудниками уголовного розыска.Полицейскими установлена причастность мужчины к семи аналогичным преступлениям.Проникая в дома и на земельные участки местных жителей и собственников из столичного региона, мужчина похищал электроинструменты, которые впоследствии сбывал.Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 100 тысяч рублей.В содеянном злоумышленник сознался. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законным владельцам.В отношении подозреваемого следователями ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).