Вода ушла из всех подтопленных домов в Приморье. В пострадавших населенных пунктах продолжают вести аварийно-восстановительные работы.

Вода ушла из всех подтопленных домов в Приморье. В пострадавших населенных пунктах продолжают вести аварийно-восстановительные работы.К ликвидации последствий паводка за минувшие сутки привлекли около полутора тысяч человек и почти 470 единиц техники.28 августа на территории Владивостока был введен режим ЧС из-за сильных ливней, которые принесли в Приморье месячную норму осадков. На юге региона остановили движение всех поездов из-за размыва железной дороги. Восстановить сообщение специалисты планируют сегодня, сообщает телеканал "Россия 24".Сель сошел на железную дорогу в Приморском крае в результате сильных ливней. Участок на одном из путей перекрыт. Пострадавших нет. На расписание пассажирских поездов происшествие не повлияет. Сейчас специалисты устраняют последствия.Август, по словам синоптиков, был рекордным по количеству осадков в Приморье. Но уже завтра, по прогнозам Гидрометцентра, погода начнет улучшаться. Циклон уйдет на север — в сторону Хабаровского края.