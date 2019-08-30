Сотрудники ОМВД России по району Новогиреево задержали 34-летнего приезжего в умышленном поджоге автомобиля...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали 34-летнего ранее судимого приезжего в умышленном поджоге автомобиля марки «Лексус». В территориальный отдел полиции обратился 32-летний мужчина. По его словам, неизвестный поджег его автомобиль, припаркованный на Братской улице. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Пруд Ключики. Им оказался 34-летний приезжий.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73