Испанский гонщик Хесус Эррада, выступающий за команду Cofidis, стал победителем шестого этапа престижной шоссейной веломногодневки Вуэльта Испании. Дистанцию протяженностью в 198,9 километра испанец преодолел за 4 часа 43 минуты и 55 секунд.

Испанский гонщик Хесус Эррада, выступающий за команду Cofidis, стал победителем шестого этапа престижной шоссейной веломногодневки "Вуэльта Испании". Дистанцию протяженностью в 198,9 километра испанец преодолел за 4 часа 43 минуты и 55 секунд.Следом за ним финиш, который находился в испанском местечке Арсен дель Маэстрат, пересек бельгиец Дилан Тенс, представляющий Bahrain-Merida. Он проиграл победителю семь секунд. Замкнул тройку лучших француз Дорэн Годон из AG2R La Mondiale. Он финишировал спустя 21 секунду после Эррады.Лучшим из россиян стал Павел Кочетков из Katyusha Alpecin, занявший итоговую 65 строчку. Сергей Чернецкий из Caja Rrural – Seguros RGA имеет 92 результат. Еще один велогонщик Katyusha Alpecin Вячеслав Кузнецов завершил этап на 147 месте.Обладателем желтой майки лидера стал Тенс, который по итогам шести этапов имеет время 23 часа 44 минуты ровно. Следом располагается испанец Давид де ла Крус из Team Ineos (23:44,38), и колумбиец Мигель Анхель Лопес из Astana (23:45,00). Чернецкий – 69-й (24:08,12), Кочетков – 73-й (24:08,37), Кузнецов – 133-й (24:27,25).