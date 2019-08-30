Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 9 тысяч рублейНесколько недель назад в полицию в Радужном обратился местный житель, сообщивший о пропаже велосипеда. Транспортное средство стояло на лестничной площадке в подъезде, в котором проживает потерпевший. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого, им оказался 22-летний житель ВладимираМолодой человек во всем признался, пояснив, что украл велосипед, когда в очередной раз приехал в гости к своей девушке, проживающей в Радужном. Потом транспортное средство он продал незнакомцу во Владимире.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.