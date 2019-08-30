За 22 года проведения акции в ней приняли участие более 160 тысяч детей

За 22 года проведения акции в ней приняли участие более 160 тысяч детей2 сентября Владимирский хлебокомбинат в 22-й раз даст старт традиционной акции «Первоклассник». В этом году в ней смогут принять участие 16 954 первоклассника, которые начнут обучение во всех образовательных учреждениях Владимирской области. Всем первоклассникам, в преддверии начала учебного года, направлены поздравительные письма от предприятия, в которых указаны адреса магазинов, где их ждут подарки с разными вкусностями. В этом году в подарочный набор входят: сушканы, колечки с солью «Снеклайф», палочки с солью «Снеклайф» и добрая баранка. Первоклассники приглашаются принять участие в творческом конкурсе: рисовать, лепить, сочинять на тему знаменитого владимирского хлеба и символа комбината – Золотого Колобка. Подведение итогов конкурса пройдет в ноябре, в Областном драматическом театре. Как всегда, это будет яркое шоу, с вручением наград победителям.За 22 года проведения акции в ней приняли участие более 160 тысяч первоклассников. В этом году символический старт будет дан непосредственно на предприятии. В гости к хлебопекам придут первоклассники школы лицея-интерната №1 города Владимира. Ребятам и их родителям продемонстрируют работу производственных площадок, на которых изготовляются их любимые «вкусности». Школьников с началом учебного года поздравит Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин. Всем будут вручены подарочные наборы. Ну и какой же праздник без чаепития!Начало мероприятия: 12.00, улица Большая Нижегородская 80 А, АО «Владимирский хлебокомбинат».