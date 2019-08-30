Общественники обследовали помещения, ознакомились с условиями содержания арестованных и административно задержанных.

Во Владимире председатели общественных советов при региональном и городском УМВД Андрей Филинов и Татьяна Сидорова в рамках акции «Гражданский мониторинг» посетили владимирский изолятор временного содержания для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.В комиссионном обследовании ИВС приняли участие представители аппарата уполномоченного по правам человека во Владимирской области и Общественной наблюдательной комиссии региона.В сопровождении сотрудников УМВД России по Владимирской области общественники и члены комиссии осмотрели помещения для встреч с адвокатами и следователями, дали оценку бытовым условиям содержания в камерах ИВС.В ходе проверки на вопросы присутствующих отвечал заместитель начальника Управления по охране общественного порядка регионального УМВД полковник полиции Сергей Вдовин, рассказавший о функциях и задачах изолятора. Особый акцент был сделан на вопросах реализации прав и обязанностей содержащихся здесь граждан.В сопровождении сотрудников полиции общественники обследовали помещения, ознакомились с условиями содержания арестованных и административно задержанных, проверили соблюдение санитарных норм. Также проверяющие обратили внимание на организацию питания спецконтингента и возможности получения ими медицинской помощи.Особое внимание члены общественного совета уделили общению с гражданами, находившимися в изоляторе во время проверки.Общественники задавали вопросы об условиях содержания и работе сотрудников полиции. Замечаний и жалоб от граждан, находящихся под стражей, не поступило.По итогам проверки Андрей Филинов и Татьяна Сидорова отметили, что в помещениях ИВС все соответствует требованиям, предъявляемым нормами международного права. Санитарно-бытовые условия содержания спецконтингента можно охарактеризовать как удовлетворительные и соответствующие всем требованиям и нормам федеральных законов.