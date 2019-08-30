Для поступления нужно успешно пройти тест онлайн, который проверит умение логически мыслить, а затем собеседование

Для поступления нужно успешно пройти тест онлайн, который проверит умение логически мыслить, а затем собеседованиеВо Владимирской области начинают набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программированию. Для поступления нужно успешно пройти тест онлайн, который проверит умение логически мыслить, а затем собеседование.Напомним, Яндекс.Лицей открылся в 2016 году. В 33 регионе он работает при поддержке департамента образования обладминистрации.В Яндекс.Лицей принимают учеников 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на 2 года. Первый год дети изучают Python, на втором – осваивают основы промышленного программирования и работают над проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, прошедшие обучение в Яндексе.Всего во Владимирской области будут работать 2 площадки, одна из них – новая. В Гусь-Хрустальном Яндекс.Лицей набирает слушателей уже во второй раз. Занятия будут проходить 2 раза в неделю после 15.00, так что их легко совмещать со учебой в школе. В этом году к проекту присоединился также Муром, где ребята смогут учиться по программе Яндекс.Лицея в рамках основной школьной программы. Выбрать удобную площадку можно на сайте . Там же до 11-го сентября можно подать заявку.«Ребята уже на школьной скамье могут попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы младшим разработчиком. Это хороший старт для детей, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, участвуют в различных конкурсах наравне со взрослыми программистами», – рассказала руководитель Яндекс.Лицея Марина Суслова.