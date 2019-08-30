В пятницу, 30 августа, на Востряковском кладбище Москвы состоялось открытие памятника Иосифу Кобзону. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

В пятницу, 30 августа, на Востряковском кладбище Москвы состоялось открытие памятника Иосифу Кобзону. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.История жизни Иосифа Кобзона неразрывно связана с историей нашей родины, подчеркнул председатель нижней палаты. "Все знаковые события, как радостные, так итрагические, проходили с участием Иосифа Давыдовича", – сказал он.С именем Кобзона связаны и достижения в освоении космоса,подчеркнул он. На церемонии открытия памятникаприсутствовала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Иосиф Кобзон былдля нее очень близким человеком, он всегда поддерживал отряд космонавтов,сказал спикер.Володин напомнил о концерте артиста для ликвидаторов авариина Чернобыльской АЭС, для солдат в Грозном и Каспийске, а также об участииКобзона в освобождении заложников в театральном центре на Дубровке.Народный артист "не побоялся войти в "Норд-ост" ипредложить себя в качестве заложника, чтобы были освобождены дети, мирныеграждане, а также делал все для того, чтобы как можно быстрее кончились военныедействия в Афганистане", отметил председатель нижней палаты.По словам Володина, Кобзон всегда служил своей стране: насцене, в общении с избирателями, в стенах Госдумы."Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним,помним, что он сделал для людей, для своей родины", – добавил спикер.В свою очередь глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметилвклад Иосифа Давыдовича в деятельность нижней палаты парламента. "Такие люди,как Кобзон, Говорухин не просто украшали Государственную Думу, они привносили внее совершенно особенную атмосферу творчества, поиска, подвига", – подчеркнулзаконодатель.Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года. Народныйартист скончался после продолжительной болезни на 81-м году жизни. Напротяжении восьми лет, с 2003 по 2011 годы, он возглавлял комитет нижней палатыпо культуре.