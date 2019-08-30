В пятницу, 30 августа, на Востряковском кладбище Москвы состоялось открытие памятника Иосифу Кобзону. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.
В пятницу, 30 августа, на Востряковском кладбище Москвы состоялось открытие памятника Иосифу Кобзону. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.
История жизни Иосифа Кобзона неразрывно связана с историей нашей родины, подчеркнул председатель нижней палаты. "Все знаковые события, как радостные, так и
трагические, проходили с участием Иосифа Давыдовича", – сказал он.
С именем Кобзона связаны и достижения в освоении космоса,
подчеркнул законодатель. На церемонии открытия памятника
присутствовала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Иосиф Кобзон был
для нее очень близким человеком, он всегда поддерживал отряд космонавтов,
сказал спикер.
Володин напомнил о концерте артиста для ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС, для солдат в Грозном и Каспийске, а также об участии
Кобзона в освобождении заложников в театральном центре на Дубровке.
Народный артист "не побоялся войти в "Норд-ост" и
предложить себя в качестве заложника, чтобы были освобождены дети, мирные
граждане, а также делал все для того, чтобы как можно быстрее кончились военные
действия в Афганистане", отметил председатель нижней палаты.
По словам Володина, Кобзон всегда служил своей стране: на
сцене, в общении с избирателями, в стенах Госдумы.
"Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним,
помним, что он сделал для людей, для своей родины", – добавил спикер.
В свою очередь глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил
вклад Иосифа Давыдовича в деятельность нижней палаты парламента. "Такие люди,
как Кобзон, Говорухин не просто украшали Государственную Думу, они привносили в
нее совершенно особенную атмосферу творчества, поиска, подвига", – подчеркнул
законодатель.
Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года. Народный
артист скончался после продолжительной болезни на 81-м году жизни. На
протяжении восьми лет, с 2003 по 2011 годы, он возглавлял комитет нижней палаты
по культуре.