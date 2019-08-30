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<a href="https://33live.ru/novosti/30-08-2019-vse-est-dlya-xoroshego-seksa-petrosyan-i-bruxunova-vyzvali-furor.html" target="_blank">Все есть для хорошего секса: Петросян и Брухунова вызвали фурор</a> - Гастролирующий по Сочи Евгений Петросян вместе со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой посетил конкурс Новая волна. Общественность бурно отреагировала на появление пары в свете.