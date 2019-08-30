Знаменитости вновь спровоцировали слухи о романе. Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов вместе прилетели в Москову с курорта.

Знаменитости вновь спровоцировали слухи о романе. Ольга Бузоваи Тимур Батрутдинов вместе прилетели в Москову с курорта.Актер и поющаятелеведущая вместе снимались в новом шоу "План Б". По сценарию проекта Тимур Батрутдиновнесколько недель подбирал для Ольги Бузовой жениха. Теледива, в свою очередь,помогала артисту найти невесту.По задумке авторов шоу, если вдруг все соискатели окажутсяотвергнуты обоими звездами, то Батрутдинов и Бузова обязаны сойтись. Ольга и Тимурдолжны попробовать построить отношения.Финал шоу держится в строжайшем секрете. Между темпоклонники уверены, что знаменитости выбрали друг друга. Эти догадки подкрепляютсяразговорами о том, что артист и телеведущая прилетели вместе с острова Бали, где проходили съемки."Несколько недель пролетели, как один день! Мы закончилисъемки, хотя мне кажется, что все только начинается. Бали, спасибо тебе заневероятные эмоции, солнечные дни и звездные ночи", – пишет в Instagram.Отметим, что осимпатии знаменитостей друг к другу поговаривают уже давно. Какое-то времянародная молва приписывала и Тимуру Батрутдинову тайный роман,однако слухи не нашли своего подтверждения.В одном из интервью артист объяснил, почему он не встречаетсяс телеведущей. По его словам, Ольга Бузова все еще не отпустила свои прошлыеотношения, из-за этого она всех потенциальных женихов сравнивает с бывшим.