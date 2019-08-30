Знаменитости вновь спровоцировали слухи о романе. Ольга Бузова
и Тимур Батрутдинов вместе прилетели в Москову с курорта.
Знаменитости вновь спровоцировали слухи о романе. Ольга Бузова
и Тимур Батрутдинов вместе прилетели в Москову с курорта.
Актер и поющая
телеведущая вместе снимались в новом шоу "План Б". По сценарию проекта Тимур Батрутдинов
несколько недель подбирал для Ольги Бузовой жениха. Теледива, в свою очередь,
помогала артисту найти невесту.
По задумке авторов шоу, если вдруг все соискатели окажутся
отвергнуты обоими звездами, то Батрутдинов и Бузова обязаны сойтись. Ольга и Тимур
должны попробовать построить отношения.
Финал шоу держится в строжайшем секрете. Между тем
поклонники уверены, что знаменитости выбрали друг друга. Эти догадки подкрепляются
разговорами о том, что артист и телеведущая прилетели вместе с острова Бали, где проходили съемки.
"Несколько недель пролетели, как один день! Мы закончили
съемки, хотя мне кажется, что все только начинается. Бали, спасибо тебе за
невероятные эмоции, солнечные дни и звездные ночи", – пишет в Instagram.
Отметим, что о
симпатии знаменитостей друг к другу поговаривают уже давно. Какое-то время
народная молва приписывала и Тимуру Батрутдинову тайный роман,
однако слухи не нашли своего подтверждения.
В одном из интервью артист объяснил, почему он не встречается
с телеведущей. По его словам, Ольга Бузова все еще не отпустила свои прошлые
отношения, из-за этого она всех потенциальных женихов сравнивает с бывшим.