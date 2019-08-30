Прославленная фигуристка Татьяна Тотьмянина выставила на всеобщее обозрение фотографию, на которой предстала в одном купальнике. Снимок произвел фурор. Не остался в стороне и супруг спортсменки, фигурист, телеведущий Алексей Ягудин.

Прославленная фигуристка Татьяна Тотьмянина выставила на всеобщее обозрение фотографию, на которой предстала в одном купальнике. Снимок произвел фурор. Не остался в стороне и супруг спортсменки, фигурист, телеведущий Алексей Ягудин.