Швейцария – одна из самых привлекательных стран в Европе для покупки недвижимости. Мало кто знает, что регион Андерматт в самом центре швейцарских Альп заслуживает отдельного внимания в плане инвестиций в жилье.

Швейцария – одна из самых привлекательных стран в Европе для покупки недвижимости. Мало кто знает, что регион Андерматт в самом центре швейцарских Альп заслуживает отдельного внимания в плане инвестиций в жилье.Андерматт – это место, где вы можете насладиться свежим альпийским воздухом и расслабиться в живописной обстановке альпийских гор. Компания Andermatt Swiss Alps ведет масштабные строительные работы, в результате которых бывший гарнизонный городок Федеральной армии Швейцарии стал одним из лучших круглогодичных курортов мира. Однако курорт предлагает не только великолепный сервис, но и особые условия для приобретения недвижимости.Специальные права для покупателей недвижимости в АндерматтеСогласно решению правительства Швейцарии от 21 декабря 2007, компании Andermatt Swiss Alps AG была предоставлена полная отмена действия закона Lex Koller, который ограничивает приобретение недвижимости лицам без гражданства Швейцарии. Благодаря этому все иностранные инвесторы могут беспрепятственно и в неограниченном количестве покупать недвижимость у компании и вновь продавать ее. Эта поправка будет действовать по крайней мере до конца 2030 года.Кроме того, на все квартиры от компании Andermatt Swiss Alps AG не распространяется закон о "дополнительном месте жительства", который ограничивает строительство вторых домов до определенного процента от общего числа домов в муниципалитете.Выгодная налоговая политикаШвейцария традиционно известна своей благоприятной налоговой политикой с высокой правовой безопасностью, политической стабильностью и низкими налоговыми ставками. В Швейцарии кантон Ури занимает лидирующую позицию в отношении низких налоговых ставок. Максимальная ставка налога на прибыль является второй по величине в Швейцарии, и почти вдвое ниже, чем в Италии, Германии, Франции или Великобритании. Кроме того, в кантоне Ури отсутствуют налоги с наследства или дарения.Программа сдачи жилья в арендуНедвижимость от Andermatt Swiss Alps AG может использоваться как основное, так и дополнительное место проживания. В случае если недвижимость приобретена как дополнительное место проживания, собственник имеет право во время своего отсутствия сдавать апартаменты отдыхающим и тем самым увеличивать свои доходы. При этом Andermatt Swiss Alps AG полностью берет на себя услуги по маркетингу недвижимости, а также услуги по ее сдаче в аренду отдыхающим. Эти услуги охватывают: обслуживание посетителей, меблировку жилья, техническое обслуживание квартиры и прилегающей территории, ведение бухгалтерии и многое другое.Преимущества инвестиций в жилье в Андерматте:Центральное расположение Андерматта. Андерматт занимает отличное месторасположение в Швейцарии, и до него можно легко добраться с любого направления. Андерматт имеет удобную привязку к национальным и международным транспортным маршрутам. От съезда с автобана север-юг (А2) до Андерматта можно добраться всего лишь за 10 минут.Широкий выбор вариантов проживания: от практичных студий до просторных апартаментов, резиденций с гостиничным сервисом, эксклюзивных пентхаусов и даже вашего личного шале мечты. Проекты зданий сочетают в себе современную архитектуру с характером традиционной швейцарской альпийской деревни.Новая недвижимость под заказ дополнена разнообразными возможностями спортивного отдыха и свободного времяпрепровождения для всей семьи. Концепция устойчивого планирования и бескомпромиссное внимание к качеству являются лучшими предпосылками для долгосрочного роста стоимости и, таким образом, гарантируют привлекательные инвестиции в недвижимость.Богатое разнообразие активного отдыха. Летом наряду с велоспортом, туризмом и скалолазанием, курорт представляет новое гольф-поле для турниров. А зимой снежный регион приглашает покататься на лыжах, снегоступах, санях, заняться фрирайдом и многим другим. SkiArena Andermatt-Sedrun – это самый большой и современный горнолыжный регион в центральной Швейцарии. Андерматт может порадовать и культурным досугом – от классических концертов, рок– и поп-концертов до зрелищных театральных постановок на открытой сцене. А концертный зал Андерматт, вмещающий более 700 человек, является ключевым культурным достоянием.***Andermatt Swiss Alps AGОт идеи к созданию международного курорта: за последнее время Андерматт превратился в круглогодичный курорт с апартаментами, гостиницами и шале, полем для гольфа с 18-ю лунками в шотландском стиле, которое порадует любителей гольфа и SkiArena.Этот лыжный курорт не только самый современный в Швейцарии, он еще и самый большой в Центральной Швейцарии, трассы ведут от Андерматта до Седрёна и Дисентиса. Люксовый пятизвездочный отель Chedi Andermatt идеально объединяет альпийскую простоту и самые современные достижения, он излучает особую магию, как и отель Radisson Blu Hotel Reussen с закрытым общественным бассейном и зонами велнесса и фитнеса. В ближайшие годы будут построены новые жилые дома и отели.