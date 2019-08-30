Сдержанность и воспитание – те качества, которыми должны отличаться главы государств. Тем не менее, вынести галдеж в ходе обсуждения векторов развития страны способны не все. Так президент незалежной Владимир Зеленский, потеряв самообладание, обматерил своих подчиненных.

Сдержанность и воспитание – те качества, которыми должны отличаться главы государств. Тем не менее, вынести галдеж в ходе обсуждения векторов развития страны способны не все. Так президент "незалежной" Владимир Зеленский, потеряв самообладание, обматерил своих подчиненных.Как ТВ Центр, во время конфликтной ситуации в Верховной Раде обсуждался вопрос о снятии с депутатов неприкосновенности. В скором времени дискуссия стала больше похудеть на разговор "слепого с глухим". Президент попытался призвать коллег к порядку, но те не желали ничего слушать, и Зеленскому пришлось пойти на крайние меры.Потеряв самообладание, президент грязно высказался в отношении депутатов. Кадры инцидента утекли в интернет. Пользователи не одобрили такую фривольность.