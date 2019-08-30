Министерство иностранных дел России выпустило комментарий своего департамента информации и печати по поводу начала работы Верховной рады Украины нового созыва. В пожелании к депутатам содержится предостережение об опасности разрыва с избирателями.

Министерство иностранных дел России выпустило комментарий своего департамента информации и печати по поводу начала работы Верховной рады Украины нового созыва. В пожелании к депутатам содержится предостережение об опасности разрыва с избирателями.Несмотря на то, что с внеочередных выборов в Верховную раду Украины прошло достаточно много времени, первое заседание обновленного парламента состоялось только 29 августа. На нем народные избранники определились с собственным руководством, а также сформировали новый состав Кабинета министров.В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали состоявшееся заседание. "В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны", – говорится в сообщении пресс-службы МИД России.Таким образом и парламентарии, и президент Украины Владимир Зеленский получили своего рода намек-предупреждение о том, как легко можно забыть о необходимости отстаивания интересов избирателей. И к каким последствиям это может привести.Так, предыдущий президент Украины Петр Порошенко поплатился за свое нежелание прислушиваться к чаяниям простых людей не только запятнанной репутацией после провала на выборах. Вдобавок ко всему он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Своих мест лишились и многие депутаты Верховной рады прошлого созыва – избиратели явно показали им, что надеются на перемены и выбирают новые лица.Материал дополняется.