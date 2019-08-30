Сто дней президента Украины Владимира Зеленского обернулись жуткой трагедией. Главу государства обвинили в массовом убийстве. Ответит ли лидер Незалежной за совершенное преступление? Вопрос риторический.

Сто дней президента Украины Владимира Зеленского обернулись жуткой трагедией. Главу государства обвинили в массовом убийстве. Ответит ли лидер Незалежной за совершенное преступление? Вопрос риторический.Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещалпрекратить войну в Донбассе. Но с его приходом вооруженные столкновенияактивизировались. Накануне украинские силовики обстреляли позиции Донецкойнародной республики у населенного пункта Григоровка.В ходе обстрела силовики применяли 120-миллиметровыеминометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее вооружение. В результате погиблитрое военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения. Зеленский как главнокомандующий украинской армии несетнепосредственную вину за гибель людей,отмечают наблюдатели."Перемирие летит под откос! Бои идут там, где давно ужебыло тихо", – цитирует телеканал телеведущегоВладимира Соловьева.Новость дополняется.