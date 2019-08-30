Сто дней президента Украины Владимира Зеленского обернулись жуткой трагедией. Главу государства обвинили в массовом убийстве. Ответит ли лидер Незалежной за совершенное преступление? Вопрос риторический.
Сто дней президента Украины Владимира Зеленского обернулись жуткой трагедией. Главу государства обвинили в массовом убийстве. Ответит ли лидер Незалежной за совершенное преступление? Вопрос риторический.
Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал
прекратить войну в Донбассе. Но с его приходом вооруженные столкновения
активизировались. Накануне украинские силовики обстреляли позиции Донецкой
народной республики у населенного пункта Григоровка.
В ходе обстрела силовики применяли 120-миллиметровые
минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее вооружение. В результате погибли
трое военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения. Зеленский как главнокомандующий украинской армии несет
непосредственную вину за гибель людей,
отмечают наблюдатели.
"Перемирие летит под откос! Бои идут там, где давно уже
было тихо", – цитирует телеканал телеведущего
Владимира Соловьева.
Новость дополняется.