Россияне внимательно следят за самочувствием актера Петра Мамонова, который сейчас находится на госпитализации. Его супруга, Ольга Мамонова, вскрыла новые детали о его состоянии на сегодняшний день.

Россияне внимательно следят за самочувствием актера Петра Мамонова, который сейчас находится на госпитализации. Его супруга, Ольга Мамонова, вскрыла новые детали о его состоянии на сегодняшний день.По словам Ольги, ее муж останется под присмотром врачей кардиологического отделения Первой Градской больницы имени Пирогова в Москве до следующей операции на сердце. Ему будет выполнено второе стентирование – установка в сосуды специального каркаса, который обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом.До этого периода медики отказались выписывать Петра."По моим подсчетам следующая операция будет через 26 дней. Врачи говорят, что состояние стабильное, он будет находиться в обычной палате", – рассказала супруга знаменитости.Напомним, Мамонова госпитализировали 24 августа. Доктора диагностировали у него обширный инфаркт. Через два дня после поступления в больницу ему сделали операцию на сердце.Отметим, Петр – обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".