На днях овдовел звезда шоу Битва экстрасенсов Сергей Пахомов, более известный зрителям как Пахом. Его супруга, первый главред издания ELLE декор Наталия Почечуева, скоропостижно скончалась.

На днях овдовел звезда шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Пахомов, более известный зрителям как Пахом. Его супруга, первый главред издания "ELLE декор" Наталия Почечуева, скоропостижно скончалась.Жена экстрасенса умерла 24 августа. Причиной смерти женщины стал острый лейкоз. Она боролась с ним на протяжении пяти лет, но победить его ей так и не удалось.Пахом все эти тяжелые годы был рядом с супругой и всячески поддерживал ее. Он также находился вместе с ней в последние минуты ее жизни.Прощание с Почечуевой состоится в Берлине. После этого ее тело кремируют.Отметим, во время участия Пахома в телепроекте "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" стало известно, что его возлюбленной срочно требуется трансплантация. Во время прибывания на острове он буквально умолял отпустить его домой к жене."Я должен быть рядом с ней", – заявил экстрасенс.Покинуть съемки ему помогла ведущая проекта Яна Троянова. Сергей первым же самолетом отправился в клинику в Германии. Именно там лечилась его супруга. Она верила, что рак отступит, но этого не произошло.Отметим, Наталия Почечуева была главным редактором журнала ELLE Decoration на протяжении 10 лет – до 2010 г. Помимо этого она работала редактором издания I+U ("Инновации и Урбанизм"), а также была автором "Коммерсанта" и "Сноба".