Фигурант, в очередной раз приехав в гости к своей девушке, похитил велосипед, хранившийся в подъезде многоквартирного дома.

Несколько недель назад в МО МВД России по ЗАТО г. Радужный обратился местный житель, сообщивший о хищении принадлежавшего ему велосипеда. Транспортное средство хранилось на лестничной площадке в подъезде дома, в котором проживает потерпевший. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 9 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 22-летнего жителя областного центраВ содеянном злоумышленник сознался, пояснив, что похитил велосипед, когда в очередной раз приехал в гости к своей девушке, проживающей в Радужном. Впоследствии похищенное фигурант продал незнакомцу во Владимире.Следственным отделом МО МВД России по ЗАТО г. Радужный в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).