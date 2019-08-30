Суд назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублей
Суд назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублей
Жительницу Гороховца признали виновной в незаконной розничной продаже алкоголя.
Ранее женщину уже ловили на этом правонарушении, даже оштрафовали на 15 тысяч рублей. Однако в мае этого года она вновь продала в розницу находящуюся у нее дома алкогольную продукцию. При этом злоумышленница знала, что за подобные действия ей придется ответить по закону.
Суд назначил женщине еще один штраф, на этот раз в размере 50 тысяч рублей.