Суд назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублей

Суд назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублейЖительницу Гороховца признали виновной в незаконной розничной продаже алкоголя.Ранее женщину уже ловили на этом правонарушении, даже оштрафовали на 15 тысяч рублей. Однако в мае этого года она вновь продала в розницу находящуюся у нее дома алкогольную продукцию. При этом злоумышленница знала, что за подобные действия ей придется ответить по закону.Суд назначил женщине еще один штраф, на этот раз в размере 50 тысяч рублей.