По состоянию на этот день на стационарном лечении находился 21 пациент с ОРВИ

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 29 августа (среднетяжелые и тяжелые формы) – 82; больных с признаками внебольничной пневмонии – 8. По состоянию на этот день на стационарном лечении находился 21 пациент с ОРВИ и 382 – с пневмонией.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.