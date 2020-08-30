По словам очевидцев, огонь за несколько минут охватил и соседний многоквартирный дом.

Мощный пожар случился во Владимире в частном доме. По словам очевидцев, огонь за несколько минут охватил и соседний многоквартирный дом.ЧП случилось на улицеЛакина. Вспыхнул частный дом, пламя в считанные минуты распространилось на балконы соседнего многоэтажного здания. Густые черные клубы дыма поднимались вверх.Пожар был ликвидирован на площади 140 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 7 единицы техники, 21 человек.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)