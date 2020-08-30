На подготовку выделили 952 млн рублей из областного консолидированного бюджета.

Накануне Дня знания глава региона Владимир Сипягин побывал выборочно в различных учебных заведениях, чтобы проверить готовность к началу учебного года.На подготовку образовательных учреждений из областного консолидированного бюджета выделили 952 млн рублей, из федерального бюджета - 88 млн рублей и из внебюджетных источников - 85 млн рублей, сообщил Владимир Сипяги на своей странице в социальной сети Вконтакте. По его словам, эти средства пошли на противопожарную безопасность школ, на антитеррор, на организацию начала учебного процесса, а также на противоэпидемические мероприятия и обеспечение горячего питания в начальных классах школы.Только на первые полгода учёбы на горячее питание для первых-четвёртых классов по поручению президента Владимира Путина федеральная казна выделила 250 млн рублей, а бюджет Владимирской области - 29 млн рублей.До 18 августа продолжались проверки учебных заведений различными службами, и проблем, по словам Владимира Сипягина, нет.