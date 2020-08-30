В воскресенье стало известно о смерти художественного руководителя мультфильма Смешарики Анатолия Прохорова. Продюсер скончался в возрасте 72 лет. О кончине Прохорова сообщил на своей ..

В воскресенье стало известно о смерти художественного руководителя мультфильма "Смешарики" Анатолия Прохорова. Продюсер скончался в возрасте 72 лет.О кончине Прохорова сообщил на своей странице в "Фейсбук" мультипликатор Константин Бронзит. В своей публикации он назвал Анатолия своим учителем.Причина смерти, а также время и дата проведения похорон не сообщаются.