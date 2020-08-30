Сотрудники МЧС Владимирской области продолжают реализовывать социальные мероприятия в рамках акции «30 добрых дел».

Сотрудники МЧС Владимирской области продолжают реализовывать социальные мероприятия в рамках акции «30 добрых дел», посвящённой 30-летию МЧС России. В городе Гусь-Хрустальном спасатели и представители ВДПО приняли участие в благотворительной акции «Школьный портфель».Основная цель акции – помощь семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к школе. Второй год подряд сотрудники МЧС и ВДПО принимают участие в этой акции.Побывав в образовательных учреждениях Гусь-Хрустального, спасатели подарили пяти многодетным семьям сертификаты на канцелярские товары к школе, провели краткие профилактические беседы, вручили памятки безопасности и пожелали успехов в новом учебном году.(Фото: 33.mchs.gov.ru)