В Киржачском и Селивановском районах полицейские провели уроки дорожной безопасности.

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма, а также в преддверии нового учебного года на территории области проводится комплекс профилактических мероприятий под условным наименованием «Внимание, дети! Безопасная дорога». Сотрудники Госавтоинспекции обращают особое внимание водителей на необходимость особого отношения к детям, как участникам дорожного движения, указывают на важность установки в автомобиле специальных детских удерживающих устройств. С детьми и подростками полицейские проводят разъяснительные беседы.Так, 26 августа сотрудники ОГИБДД отделения МВД России по Киржачскому району во взаимодействии с представителями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района провели акцию, направленную на профилактику ДТП с участием детей. Автоинспекторы рассказали школьникам и будущим первоклассникам о том, как правильно вести себя вблизи проезжей части, разъяснили наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации и важность перехода дороги только по пешеходному переходу. Также полицейские настоятельно рекомендовали всем участникам дорожного движения носить световозвращающие элементы. Отдельной темой бесед стали правила использования детьми и подростками велотранспорта. Здесь внимание полицейские акцентировали на том, что водители велосипедов являются полноправными участниками дорожного движения, которые обязаны соблюдать ПДД, независимо от возраста.Взрослой аудитории инспекторы разъяснили требования правил перевозки детей в салоне автомобиля, а также рекомендовали в первые учебные дни пройти со своими детьми до школы и обратно, выбирая безопасный путь. В завершение мероприятий всем детям были вручены световозвращающие значки, а родителям - тематические памятки и буклеты.О том, как сделать свою дорогу безопасной, рассказала юным воспитанникам дошкольного образовательного учреждения «Солнышко» сотрудник Госавтоинспекции Селивановского района Наталья Кузнецова. Экскурсия вблизи проезжей части стала для дошколят увлекательной и познавательной. Особый восторг у ребят вызвал патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и атрибут сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД - жезл. В завершение мероприятия ребята пообещали быть примерными участниками дорожного движения и строго соблюдать правила безопасного поведения на дороге.