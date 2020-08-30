В Киржачском и Селивановском районах полицейские провели уроки дорожной безопасности.
В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма, а также в преддверии нового учебного года на территории области проводится комплекс профилактических мероприятий под условным наименованием «Внимание, дети! Безопасная дорога». Сотрудники Госавтоинспекции обращают особое внимание водителей на необходимость особого отношения к детям, как участникам дорожного движения, указывают на важность установки в автомобиле специальных детских удерживающих устройств. С детьми и подростками полицейские проводят разъяснительные беседы.
Так, 26 августа сотрудники ОГИБДД отделения МВД России по Киржачскому району во взаимодействии с представителями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района провели акцию, направленную на профилактику ДТП с участием детей. Автоинспекторы рассказали школьникам и будущим первоклассникам о том, как правильно вести себя вблизи проезжей части, разъяснили наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации и важность перехода дороги только по пешеходному переходу. Также полицейские настоятельно рекомендовали всем участникам дорожного движения носить световозвращающие элементы. Отдельной темой бесед стали правила использования детьми и подростками велотранспорта. Здесь внимание полицейские акцентировали на том, что водители велосипедов являются полноправными участниками дорожного движения, которые обязаны соблюдать ПДД, независимо от возраста.
Взрослой аудитории инспекторы разъяснили требования правил перевозки детей в салоне автомобиля, а также рекомендовали в первые учебные дни пройти со своими детьми до школы и обратно, выбирая безопасный путь. В завершение мероприятий всем детям были вручены световозвращающие значки, а родителям - тематические памятки и буклеты.
О том, как сделать свою дорогу безопасной, рассказала юным воспитанникам дошкольного образовательного учреждения «Солнышко» сотрудник Госавтоинспекции Селивановского района Наталья Кузнецова. Экскурсия вблизи проезжей части стала для дошколят увлекательной и познавательной. Особый восторг у ребят вызвал патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и атрибут сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД - жезл. В завершение мероприятия ребята пообещали быть примерными участниками дорожного движения и строго соблюдать правила безопасного поведения на дороге.