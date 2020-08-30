Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Судогодским районным судом вынесен приговор местному жителю. Он признан виновнымв умышленном причинении товарищу тяжкого вреда здоровью металлической тростью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.Судом установлено, что с 10 по 11 октября 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения совместно со своим знакомым находился в квартире в поселке Болотский Судогодского района. Там между ними и произошла ссора.В ходе конфликтапотерпевший получил удары металлической тростью в область головы и шеи.В итоги у пострадавшего тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома свода черепа, ушиба головного мозга, ушибленных ран правых лобной, теменной и заушной областей.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения и принимая во внимание наличие у подсудимого опасного рецидива, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Приговор вступил в законную силу.