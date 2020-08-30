Нахождение на территории ГДК возможно только в защитных масках.

Сегодня в 16.00 часа Городской Дворец культуры приглашает жителей и гостей города Владимира на народный праздник «День улицы Горького». История праздника насчитывает уже более четырех десятилетий. С течением времени содержание праздника и форма его организации менялись, но неизменными оставались несколько величин: праздник проводится в последнее воскресение августа, непременно с участием лучших творческих коллективов и имеет большую популярность среди жителей города.По информации пресс-службы администрациигорода Владимира, в этом году будут соблюдены все традиции, без которых никогда не обходился праздник - набор в творческие коллективы ГДК, официальная церемония открытия праздника, выступления ведущих артистов и коллективов города, аттракционы, карусели и множество других развлечений для детей и взрослых. Также одним из важных событий этого дня станет подведение итогов конкурса «Танцуй с ГДК». Нахождение на территории ГДК возможно только в защитных масках.(Фото: пресс-служба администрациигорода Владимира)