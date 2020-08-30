В эти дни не забудьте поблагодарить врачей ваших домашних питомцев.

В эти дни не забудьте поблагодарить врачей ваших домашних питомцев. Люди этой благородной , доброй профессии в понедельник отметят свой профессиональный праздник. Но доброго доктора не только домашних, но многих бездомных животных мы поздравим уже сегодня.Граф поступил в ветеринарную клинику с переломом позвоночника в области крестца. Но ему повезло, когда бездомную собаку сбила машина, рядом оказались волонтеры . Они быстро довезли его до больницы. Там ему опять повезло : он попал в руки главного врача ветеринарной клиники Добрый Доктор. По словам Евгения Чухлова , спинной мозг задет не был, поэтому пса удалось спасти.Евгений Чухлов, главный врач ветеринарной клиники "Добрый доктор": "Собаку мы стабилизировали, на следующий же день мы назначили ей операцию. Провели операцию и буквально на следующий день собака пошла."Сейчас Граф выздоравливает , но все равно находится под наблюдением врача. У него осматривают позвоночник, проверяют чувствительность. Такой тяжелый случай для Евгения - не первый. Ежедневно в клинику поступают от 60 животных , и все с разными диагнозами. За 10 летнюю практику были и экзотические пациенты .Евгений Чухлов, главный врач ветеринарной клиники "Добрый доктор": "Иногда нам приходится и кого-то необычного лечить. Вчера оперировали ёжика, игуаны иногда попадаются. До сих пор вот, лечили обезьянку и так до сих пор обезьянок и лечим."Экстрим не только на работе, но и в жизни. Профессия ветеринара - сложная и стрессовая, поэтому в свободное время Евгений ходит в байдарочные походы и сплавляется по горным рекам на своем каяке. По словам главного врача, все его путешествия - это вызов, где нужно побороть себя. Так происходит и в профессии, когда он борется за жизнь животных.Марина Морозова: "Вопросов в выборе клинике изначально не возникало, потому это не первый случай, когда с тяжелыми травмами мы идем именно к Евгению Евгеньевичу, потому что я считаю, что он лучший травмотолог у нас в городе, так как опыт большой и всегда практикует, учится - это огромный плюс."Сейчас Граф - на передержке и ищет семью. Он полностью восстановился и может ходить. Ему примерно 3 года, он ласковый и послушный. Если вы мечтаете о верном друге - он ждет вас в клинике Добрый Доктор.Юлия Шувалова, Максим Котов"Вести Владимир"