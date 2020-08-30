Из Суздаля - в Большой театр. Предлагаем вам вспомнить сегодня о нашей удивительной землячке, большой певице, "суздальском соловье", которой аплодировали лучшие залы мира

Из Суздаля - в Большой театр. Предлагаем вам вспомнить сегодня о нашей удивительной землячке, большой певице, "суздальском соловье", которой апплодировали лучшие залы мира. 30 августа День рождения Веры Фирсовой. Она родилась в 1918 году. В архиве ГТРК Владимир сохранились бесценные материалы, среди которых и последнее интервью Веры Фирсовой в авторской передаче Ирины Журавлевой и Равуза Багирова 1993 года. Сегодня мы можем показать вам некоторые фрагменты.- А что вы поете из "Севильского цирюльника"?- Арию Розины. Только пониже, конечно. Спеть?- Хорошо. Давайте Розину- Ария, Розины. Музыка - народная... Музыка Россини. Выступает тоже Бурлакова Фрося...Биография Веры Фирсовой многим напоминает историю Фроси Бурлаковой. Трудное детство, и в тоже время упорство и вера в собственные силы. Может быть поэтому Фирсова так не любила слово "повезло"... Все, что произойдет в ее жизни, будет считать скорее подарком судьбы. Особенно встречи с удивительными людьми.В 12 лет она останется без родителей. Будет работать в суздальской библиотеке и петь в хоре. Пока преподаватель по химии, страстный музыкант Николай Добротворский, не уговорит всегда сомневающуюся Веру профессионально заняться вокалом. Ивановское музыкальное училище - в 1939, через 4 года - сразу 2-ой курс Московской консерватории. И победа по конкурсу, которая приведет ее в основную труппу Большого театра.Вера Фирсова, оперная певица, народная артистка РСФСР (съёмка 1993 года): "Конкурс тогда был сложный ...в чем..Слушали так- начинал кто-то петь арию. Две фразы - Спасибо, еще там...кто-то начинает спасибо, а мой номер был 13 . не бойтесь 13 число очень хорошее."Колоратурное сопрано. Высокое, звонкое и подвижное. Умение оперировать голосом и тщательная работа над образом, свойственные именно Фирсовой, позволят ей исполнять самые блистательные партии. Розины в "Севильском цирюльнике", Людмилы в "Руслане и Людмиле", Антониды в "Иване Сусанине" , Снегурочки , Марфы в "Царской невесте" , Царевны Лебедь в "Сказке о царе Салтане". Она навсегда завоюет восхищение и симпатию публики. Образ Прилепы из "Пиковой дамы" особо оценят на сцене в Ла Скала в 1964 году. Феноменальной певице будет рукоплескать весь мир.Вера Фирсова, оперная певица, народная артистка РСФСР (съёмка 1993 года): "Прилепа партия коварная, она трудная, ее всегда пели примадонны между прочим..-И уступаю я опекуну всегда во всем..."Будет всё, как я хочу... Но в жизни Веры Фирсовой этого, с ее слов, не состоялось. Она уйдет со сцены в великолепной форме после 25 лет работы в Большом театре. Чем удивит всех. Уже во время ее последнего интервью нашей журналистке Ирине Журавлевой поделится своей обидой.Вера Фирсова, оперная певица, народная артистка РСФСР (съёмка 1993 года): "Большой талант мне испортил жизнь. Мне завидовали, меня травили, по-настоящему...Спектакли не давали петь."Почему певицу такого уровня лишили слушателя? Вспоминать было больно. 10 декабря 1993 года в Ризоположенской церкви в Москве состоялось отпевание певицы . С ней пришли проститься близкие, друзья, коллеги, поклонники, но от Большого театра не было не то что представителей, даже венков. Но ее помнят на родной земле. В Суздале в 1995 году на доме , в котором она родилась , появилась мемориальная доска. Ее именем названа и детская школа искусств , где каждый воспитанник знает : кто такая Вера Фирсова.