Больше всего - 1063 - во Владимире.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6292 случая заболевания.Больше всего - 1063 - во Владимире,- 903 в Гусь-Хрустальном районе,- 683 в Петушинском районе,- 592 в о. Муром,- 551 в Ковровском районе,- 471 в Александровском районе,- 313 в Собинском районе,- 324 в Вязниковском районе,- 298 в Юрьев-Польском районе,- 214 в Кольчугинском районе,- 190 в Меленковском районе,-162 в Судогодском районе,- 141 в Киржачском районе,- 115 в Суздальском районе,- 82 в Камешковском районе,- 66 в Радужном,- 63 в Гороховецком районе,- 61 в Селивановском районе.На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 30 августа 2020 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 8 во Владимире,- 5 в Гороховецком районе,- 3 в Гусь-Хрустальном районе,- 3 в Муромском районе,- 2 в Ковровском районе,- 2 в Селивановском районе,- 1 в Петушинском районе,- 1 в Судогодском районе,- 1 в Радужном,- 1 в Киржачском районе,- 1 в Меленковском районе.