Больше всего - 1063 - во Владимире.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6292 случая заболевания.
Больше всего - 1063 - во Владимире,
- 903 в Гусь-Хрустальном районе,
- 683 в Петушинском районе,
- 592 в о. Муром,
- 551 в Ковровском районе,
- 471 в Александровском районе,
- 313 в Собинском районе,
- 324 в Вязниковском районе,
- 298 в Юрьев-Польском районе,
- 214 в Кольчугинском районе,
- 190 в Меленковском районе,
-162 в Судогодском районе,
- 141 в Киржачском районе,
- 115 в Суздальском районе,
- 82 в Камешковском районе,
- 66 в Радужном,
- 63 в Гороховецком районе,
- 61 в Селивановском районе.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 30 августа 2020 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 8 во Владимире,
- 5 в Гороховецком районе,
- 3 в Гусь-Хрустальном районе,
- 3 в Муромском районе,
- 2 в Ковровском районе,
- 2 в Селивановском районе,
- 1 в Петушинском районе,
- 1 в Судогодском районе,
- 1 в Радужном,
- 1 в Киржачском районе,
- 1 в Меленковском районе.