30.08.2021

2021-08-30 09:40:04

Реку Каменку в Суздале придется расчищать после ремонта моста за счет бюджета

Мэрия Суздаля проиграла иск по расчистке Каменки после ремонта моста.



В 2017-2018 годах нижегородское ООО «Мостостроительная фирма МПФ» производило ремонт моста в Суздале по улице Ленина. В результате ремонта старый мост был обрушен в реку и практически перегородил русло реки. Также во время ремонта был изменен проект и вместо временного моста было решено сделать насыпные островки, с которых и производились работы. Теперь реку можно перейти вброд.



Администрация города подала в суд на подрядчика, пытаясь заставить его расчистить реку за свой счет, но проиграла дело. Строительная фирма доказала в суде, что выполнила все обязательства по договору полностью и в срок. Расчистка русла реки не была предусмотрена в смете.



Судебное разбирательство шло почти два года. Все это время общественники били тревогу, указывая на экологическую катастрофу, происходящую с рекой. Теперь ответственность за расчистку реки возложил на мэрию Суздаля, так как работы по ремонту моста были приняты без замечаний и в контракте расчистка русла не была предусмотрена.



Фото: ВК "Чистый Суздаль".