У турецкого актера сегодня очень много предложений о работе.

У турецкого актера сегодня очень много предложений о работе.Турецкий актер Селим Байрактар известен в России благодаряработе в сериале "Великолепный век". В исторической теленовеллеартист сыграл жеманного евнуха по имени Сюмбюль-ага.Селиму Байрактару пришлось проделать большую работу, чтобыперевоплотиться в служащего гарема. Артист много трудился над мимикой, жестами персонажа,изучал историю."Самым трудным для меня было выработать нужную походку– пришлось изрядно постараться, ведь из-за своего увечья евнух не мог ходитьшироким размашистым шагом", – рассказывал Байрактар в одном из интервью.Селим не скрывает, что получил рольСюмбюля-аги без проб. По словам актера, он очень убедителен в изображении женских эмоций и даже может показать танец живота.Селим Байрактар не скрывает, что мечтает избавиться отамплуа евнуха. Образ Сюмбюля-аги слишком крепко засел в массовом сознании.Актер надеется в будущем получить роль, которая все изменит. Байрактар делаетставку на . Картинавыйдет на экраны осенью 2021 года. Партнершей актера в ленте станет другаязвезда "Великолепного века" Филиз Ахмет.Селим Байрактар оченьпопулярен у режиссеров и продюсеров. У актера практически нет свободноговремени. В редкие выходные Селим занимается серфингом и скейтбордингом."Я стараюсь читать книги, я стараюсь заниматьсяспортом, я стараюсь посещать новые места", – рассказал Байрактар.46-летний артист тщательно следит за внешностью – у негонакачанные мышцы и брутальная борода. От поклонниц у звезды сериала"Великолепный век" нет отбоя. Артист не любит говорить о личнойжизни, однако известно, что он состоит в гражданском браке с коллегой по цеху ЭмельКаракоз. Возлюбленная моложе Селима Байрактара на десять лет. Артистыпознакомились на съемках сериала "Восход Османской империи". Ходятслухи, что Эмель и Селим воспылали страстью друг к другу, когда последний был ещев браке.Отметим, актер много лет был женат на в Бихтер Байрактар,которая служит в Государственном симфоническом оркестре Антальи. В 2019-м пара рассталась. Есть версия, что Селим и Бихтер разошлись так как не смогли завести детей.