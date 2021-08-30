У турецкого актера сегодня очень много предложений о работе.
У турецкого актера сегодня очень много предложений о работе.
Турецкий актер Селим Байрактар известен в России благодаря
работе в сериале "Великолепный век". В исторической теленовелле
артист сыграл жеманного евнуха по имени Сюмбюль-ага.
Селиму Байрактару пришлось проделать большую работу, чтобы
перевоплотиться в служащего гарема. Артист много трудился над мимикой, жестами персонажа,
изучал историю.
"Самым трудным для меня было выработать нужную походку
– пришлось изрядно постараться, ведь из-за своего увечья евнух не мог ходить
широким размашистым шагом", – рассказывал Байрактар в одном из интервью.
Селим не скрывает, что получил роль
Сюмбюля-аги без проб. По словам актера, он очень убедителен в изображении женских эмоций и даже может показать танец живота.
Селим Байрактар не скрывает, что мечтает избавиться от
амплуа евнуха. Образ Сюмбюля-аги слишком крепко засел в массовом сознании.
Актер надеется в будущем получить роль, которая все изменит. Байрактар делает
ставку на . Картина
выйдет на экраны осенью 2021 года. Партнершей актера в ленте станет другая
звезда "Великолепного века" Филиз Ахмет.
Селим Байрактар очень
популярен у режиссеров и продюсеров. У актера практически нет свободного
времени. В редкие выходные Селим занимается серфингом и скейтбордингом.
"Я стараюсь читать книги, я стараюсь заниматься
спортом, я стараюсь посещать новые места", – рассказал Байрактар.
46-летний артист тщательно следит за внешностью – у него
накачанные мышцы и брутальная борода. От поклонниц у звезды сериала
"Великолепный век" нет отбоя. Артист не любит говорить о личной
жизни, однако известно, что он состоит в гражданском браке с коллегой по цеху Эмель
Каракоз. Возлюбленная моложе Селима Байрактара на десять лет. Артисты
познакомились на съемках сериала "Восход Османской империи". Ходят
слухи, что Эмель и Селим воспылали страстью друг к другу, когда последний был еще
в браке.
Отметим, актер много лет был женат на в Бихтер Байрактар,
которая служит в Государственном симфоническом оркестре Антальи. В 2019-м пара рассталась. Есть версия, что Селим и Бихтер разошлись так как не смогли завести детей.