30.08.2021

2021-08-30 20:05:04

Корреспонденты ГТРК Владимир стали лауреатами фестиваля Золотое кольцо России в Ярославле

Организаторы фестиваля - ГТРК-Ярославия. Он проходит уже в четвертый раз. И посвящен сохранению культурного наследия и развитию туризма. Наша коллега Екатерина Таманова заняла первое место в номинации "Гастрономический, ремесленный тур" с сюжетом про муромский калач. А Ольга Слободнюк - 1 место в номинации " лучший фото или видеотур" и второе место в номинации "Лучшая радиопрограмма" с программой "Музей по соседству". Поздравляем наших коллег!