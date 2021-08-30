По мнению киевского дипломата, борьба Запада с Россией провалилась, поэтому он предложил включить все регионы РФ в состав Украины.

По мнению киевского дипломата, борьба Запада с Россией провалилась, поэтому он предложил включить все регионы РФ в состав Украины.Украина вместе с западными странами реализовывала план по борьбе с Россией. Коллективный запад пошел на абсолютную конфронтацию с 2014 года. Об этом в эфире политического ток-шоу заявил дипломат, бывший заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Александр Чалый.Как сообщает портал "ПолитНавигатор", киевский дипломат назвал совместный план Украины и Запада по борьбе с Россией "Карфаген должен быть разрушен". По словам экс-заместителя министра иностранных дел Незалежной, этот план предполагал варианты по развалу страны аналогично с СССРМеж тем, Чалый подчеркнул, что попытки западных стран пойти на полную конфронтацию не сработали, то есть Украина и Запад не смогли полноценно реализовать план по борьбе с Россией. Киевский дипломат назвал две причины такого исхода.Как отметил экс-заместитель главы МИД Украины, прежде всего, западные страны оказались неспособные противостоять России. Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что сама Россия является довольно-таки устойчивым государством.Кроме того, Чалый заявил, что без плана "Карфаген должен быть разрушен" Украина никогда не сможет договориться с Россией по вопросу Крыма. Он считает, что наша страна уже закрыла этот вопрос и больше не будет к нему возвращаться.Так как план борьбы коллективного Запада с Россией не сработал, дипломат озвучил новую идею. Чалый считает (или мечтает), что Незалежная должна стать настолько успешной страной, что российские регионы сами захотят войти в состав Украины.