За минувшее воскресенье в Московской области было зафиксировано 858 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу. Среди ..

За минувшее воскресенье в Московской области было зафиксировано 858 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.Среди округов Подмосковье худшим по ковиду оказался Раменский, где выявили 55 заражённых. На втором месте среди антилидеров оказался Одинцовский округ с 54 заболевшими. Третью строчку поделили Подольск и Солнечногорск – по 46 новых случаев в каждом. Помимо них в число округов с напряжённой ситуацией также попали Красногорск, Балашиха и Коломна, сообщает сайт "".