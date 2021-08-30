В понедельник ряд региональных СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о задержании бывшего депутата владимирского горсовета, экс-директора Водоканала и бывшего чиновника департамента ..

В понедельник ряд региональных СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о задержании бывшего депутата владимирского горсовета, экс-директора Водоканала и бывшего чиновника департамента здравоохранения Вячеслава Зеленина.По данным журналистов, его «взяли» за коррупционные преступления при строительстве ФАПов.При этом в СУ СК РФ и УМВД опровергли информацию об участии ведомств в следственных действиях в отношении экс-госслужащего.Все слухи фигурант мог бы развеять лично, но на телефонные звонки он не отвечает.