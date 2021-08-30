Разработали проект, но грант не выиграли и пришли за помощью к председателю Заксобрания. Супруги Иван Снегирёв и Екатерина Кротикова три года назад создали в Кольчугине социальный проект

Разработали проект, но грант не выиграли и пришли за помощью к председателю Заксобрания. Супруги Иван Снегирёв и Екатерина Кротикова три года назад создали в Кольчугине социальный проект “Дом добра”. Триста семей бесплатно получают не только продукты и вещи, но и юридическую помощь. Иван и Екатерина задумались, как еще можно поддержать многодетных и одиноких мам. Они