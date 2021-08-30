30.08.2021

2021-08-30 20:35:04

Проезд на общественном транспорте во Владимирской области до конца года подешевеет на четыре рубля

Для владельцев карты платёжной системы Мир.



Об акции объявили сегодня на пресс-конференции во Владимире. Подробности в нашем итоговом выпуске в 21.05. Не пропустите.



Фото