Причалы Северного речного вокзала могут принять 34 судна одновременно.
Причалы Северного речного вокзала могут принять 34 судна одновременно.
С 24 апреля 2021 года, когда началась летняя навигация на Северном речном вокзале, причалы приняли более 500 тысяч пассажиров. Основной трафик, как и ожидалось, приходится на прогулочные маршруты. В выходные дни ежечасно отправляется по шесть теплоходов.
Масштабная реконструкция Северного речного вокзала завершилась в 2020 году. Были обновлены 17 причалов (11 из них предназначены для швартовки круизного флота, шесть – для стоянки прогулочных судов). Сейчас они могут принять свыше 30 судов – почти 20 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, за кратчайшие сроки провели сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладку кабельной канализации, обустроили современные и удобные павильоны досмотра.
После реконструкции Северный речной вокзал стал не только транспортным объектом, но и местом для круглогодичного отдыха. Специалисты отреставрировали главное здание, благоустроили территорию возле него. Теперь здесь есть парк, кафе, набережная, музей и многое другое.
Преобразившийся Северный речной вокзал весьма высоко оценивают жюри архитектурных конкурсов. За 2021 год проект получил уже семь наград.
Ранее "Дни.ру" о том, что на Северном речном вокзале сыграли первые свадьбы. Отреставрированная достопримечательность присоединилась к числу необычных локаций Москвы, где можно провести торжественное бракосочетание.