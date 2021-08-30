Причалы Северного речного вокзала могут принять 34 судна одновременно.

Причалы Северного речного вокзала могут принять 34 судна одновременно.С 24 апреля 2021 года, когда началась летняя навигация на Северном речном вокзале, причалы приняли более 500 тысяч пассажиров. Основной трафик, как и ожидалось, приходится на прогулочные маршруты. В выходные дни ежечасно отправляется по шесть теплоходов.Масштабная реконструкция Северного речного вокзала завершилась в 2020 году. Были обновлены 17 причалов (11 из них предназначены для швартовки круизного флота, шесть – для стоянки прогулочных судов). Сейчас они могут принять свыше 30 судов – почти 20 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, за кратчайшие сроки провели сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладку кабельной канализации, обустроили современные и удобные павильоны досмотра.После реконструкции Северный речной вокзал стал не только транспортным объектом, но и местом для круглогодичного отдыха. Специалисты отреставрировали главное здание, благоустроили территорию возле него. Теперь здесь есть парк, кафе, набережная, музей и многое другое.Преобразившийся Северный речной вокзал весьма высоко оценивают жюри архитектурных конкурсов. За 2021 год проект получил уже семь наград.Ранее "Дни.ру" о том, что на Северном речном вокзале сыграли первые свадьбы. Отреставрированная достопримечательность присоединилась к числу необычных локаций Москвы, где можно провести торжественное бракосочетание.