За последние пять лет в школах Владимирской области произошло 9 пожаров. Один из крупных случился два года назад в поселке Красное пламя Александровского района. Сгорела кровля и третий этаж

За последние пять лет в школах Владимирской области произошло 9 пожаров. Один из крупных случился два года назад в поселке Красное пламя Александровского района. Сгорела кровля и третий этаж школы. Каждый год члены комиссии при приемке учреждений к новому учебному году проверяют соблюдение правил пожарной безопасности: исправны ли огнетушители, извещатели, срабатывает ли система сигнализации, свободны