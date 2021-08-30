Великий артист Георгий Вицин добился всенародной славы, оставаясь верным своим идеалам. Таинственная личность советской кинозвезды до сих пор не разгадана.

Великий артист Георгий Вицин добился всенародной славы, оставаясь верным своим идеалам. Таинственная личность советской кинозвезды до сих пор не разгадана.Легендарный актер Георгий Вицин с экранов всегда казался весельчаком и балагуром. Он мастерски вживался в юмористические роли, будто бы они полностью соответствовали его натуре, однако это было не так. Вдали от камер мужчина казался настоящим аскетом — вел скромную жизнь с постоянными ограничениями и держался подальше от людей.Артист не имел пагубных привычек и занимался духовными практиками, упражнялся в йоге, питался по специальной схеме, а в периоды болезней отвергал любые лекарства. Под конец жизни внутренняя философия заставила Георгия Вицина уйти в тень — на сцене он появлялся крайне редко и лишь ради небольшого заработка.Тем не менее в судьбе артиста были удивительные повороты, которые совсем не соответствовали его мировоззрению. Будучи одиноким юношей без друзей, Георгий Вицин страстно влюбился в супругу своего начальника Надежду Тополеву, которую встретил в театре им. Ермоловой после окончания МХАТа. Женщина была старше его на 16 лет, но вопреки предрассудкам и узаконенным отношениям она сбежала от мужа к импозантному актеру. Стеснительный, не походящий на рокового любовника Вицин буквально отбил у руководителя избранницу и обрел с ней личное счастье длиною в 20 лет.Долгие годы романтической связи с Надеждой Тополевой привели комедийного артиста к новой влюбленности. Георгий Вицин повстречал Тамару — племянницу знаменитого советского селекционера Ивана Мичурина, и уже не смог отпустить ее. Пара поженилась, а затем у супругов родилась дочь Наталья. Наследница горячо любила отца и находилась рядом, когда он ушел из жизни 22 октября 2001 года в возрасте 84 лет.Талантливый актер покорил сердца миллионов своим участием в "Женитьбе Бальзаминова", "Бриллиантовой руке", "Операции "Ы"..." и прочих гениальных советских картинах. Недаром в 1990 году он получил звание народного артиста СССР. Незадолго до смерти Георгий Вицин признавался, что уход на тот свет не пугает его. Он оставил этому миру потрясающее наследие и смирился с неизбежным. "А вообще-то я смерти не боюсь. Это естественный, необратимый процесс. Душа наша все равно остается на земле, если она в нас есть", — твердила кинозвезда.