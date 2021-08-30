Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отмена зонирования позволит жителям Новой Москвы сэкономить до 10 000 рублей в год.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отмена зонирования позволит жителям Новой Москвы сэкономить до 10 000 рублей в год.Градоначальник принял решение снизить стоимость проезда в общественном транспорте для жителей ТАО на 30%. Решение вступит в силу с 1 сентября. Фактически зонирование отменяется для 70 тысяч жителей Новой Москвы.Поездки на общественном транспорте для жителей ТАО теперь будут не только комфортными, но и выгодными. Как отметил Собянин, новая мера позволит гражданам сэкономить до десяти тысяч рублей в год.Сейчас проехать из Новой Москвы в "старую" или обратно можно за 60 рублей при том, что общественный транспорт в Москве стоит 42 рубля. Казалось бы, расстояние большое, значит выше расход топлива, значит и проезд должен быть дороже. Меж тем, столичные власти справедливо полагают, что москвичи должны получать лучшие условия для жизни независимо от района проживания."С 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты", – подчеркнул Собянин.Кстати, в рамках столичной акции "", проводимой среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) москвичи смогут выиграть баллы и пополнить ими карту "Тройка".Напомним, онлайн-выборы пройдут в Москве с 17 по 19 сентября. Жителям столицы предстоит избрать депутатов Госдумы, а некоторых районов – депутатов Мосгордумы и муниципальных органов. Подать заявку на участие в ДЭГ можно на сайте mos.ru до 13 сентября включительно. Также среди участников онлайн-голосования разыграют машины и квартиры.