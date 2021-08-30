Изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой не менее 310 граммов, а кусты в горшках являются наркотикосодержащими растениями – коноплей. Изъятые патроны изготовлены заводским способом...

Оперуполномоченные уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в хранении марихуаны и культивировании растений, содержащих наркотические средства, а также в незаконном хранении патронов.Полицейские установили, что 54-летний неработающий мужчина в квартире, расположенной на улице 2-й переулок Петра Алексеева, хранил и культивировал наркотические средства.В результате проведенного обыска в жилом помещении полицейскими обнаружено и изъято высушенное вещество растительного происхождения, 27 горшков с растениями и оборудование для культивирования. Также полицейские обнаружили и изъяли 5 патронов.Согласно проведенным сотрудниками ЭКЦ исследованиям изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой не менее 310 граммов, а кусты в горшках являются наркотикосодержащими растениями – коноплей. Изъятые патроны изготовлены заводским способом, являются штатными боеприпасами к короткоствольному и среднествольному ручному боевому огнестрельному оружию. Патроны пригодны к стрельбе.По данным фактам следствием и дознанием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и частью 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93